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عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، جلسة مباحثات موسعة مع مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – تناولت مستقبل التعاون الاقتصادي المشترك وسبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة،

ودعت الوزيرة إلى اهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك محمد السادس لمشروعات تعاون اقتصادي تجاري واستثماري ملموس لصالح الاقتصادين المصري والمغربي وتعود بالنفع على الشعبين الشقيقين.

وقالت جامع إنه تم الاتفاق مع الجانب المغربي على تشكيل مجموعة عمل من وزارتي التجارة في البلدين لحصر المعوقات والتحديات التي تعترض حركة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين وايجاد حلول جذرية لها في اسرع وقت ممكن، مشيرةً إلى اهمية تدشين آلية عمل ميسرة بين البلدين ترتكز على اجراءات واضحة وضوابط زمنية محددة لتسهيل نفاذ الصادرات المصرية للاسواق المغربية والصادرات المغربية للسوق المصري.

واشارت الوزيرة إلى استعداد الوزارة لتقديم كافة اوجه الدعم للمستثمرين المغاربة الحاليين والجدد، مشيرةً إلى حرص الوزارة على جذب المزيد من الاستثمارات المغربية للسوق المصري بمختلف القطاعات الانتاجية خلال المرحلة المقبلة.

ولفتت إلى أن الفترة المقبلة ستشهد لقاءات مكثفة على المستويين الوزاري ومستوى مجموعات العمل الفنية مع الجانب المغربي لبحث كافة ملفات التعاون الاقتصادي المشترك وكذا الوقوف على التحديات التي تعترض انسياب حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

وأشارت جامع إلى أن استراتيجية العمل التي تم توقيعها مؤخراً بين الحكومة المصرية والتجاري وفا بنك المغربي لتعزيز تواجد الصادرات المصرية باسواق دول غرب افريقيا ترجمه للعلاقات الاقتصادية الوطيدة التي تربط مصر والمغرب.

وأضافت الوزيرة ان السوق المغربي يعد احد اهم الاسواق المستقبلة للصادرات المصرية بمنطقة الشرق الاوسط وقارة افريقيا، مشيرةً إلى ان اجمالي الصادرات المصرية لدولة المغرب بلغ العام الماضي نحو 468 مليون دولار كما بلغ اجمالي الصادرات المصرية خلال الـ 5 أشهر الاولى من العام الجاري 265 مليون دولار.

ووجهت جامع الدعوة إلى مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي لزيارة القاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك .

ومن جانبه، أكد مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة المغربي على اهمية تفعيل العمل المشترك لتحقيق توازن بمعدلات التبادل التجاري وتعديل الميزان التجاري بين البلدين والذي يميل بشدة لصالح مصر.

وأشار العلمي إلى أهمية فتح صفحة جديدة للتعاون التجاري والاستثماري بين مصر والمغرب من خلال العمل على حل كافة المشكلات والتحديات التي تعترض انسياب التجارة البينية وتدفق الاستثمارات المشتركة بين البلدين، لافتاً إلى اهمية زيادة معدلات التجارة البينية بين مصر والمغرب لمستويات تليق بالعلاقات السياسية المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

