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ورشه عمل حول صعوبات التسجيل المسبق للشحنات

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ورشه عمل حول صعوبات التسجيل المسبق للشحنات ورشه عمل حول صعوبات التسجيل المسبق للشحنات

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ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اليوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين. ورشة عمل حول (التحديات والصعوبات التي تواجه المتعاملين مع نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة ACI ، وتستمر حتي غدا .

وتقدم الورشة للمتعاملين الاقتصاديين (المصدرين ومخلصي الجمارك والمستوردين وسلاسل الامداد) بجمهورية العربية

وتهدف إلى التعريف نكيفية تسجيل الشركات بمنظومة التسجل المسبق للشحنات على منصة نافذة .وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستوردين عند التسجيل على منصة نافذة.ومعرفة اجراءات التخليص الجمركي للواردات .

فضلا عن كيفية الحصول على التوقيع الالكتروني من جهات الاختصاص للدخول للبوابة.

وتقوم ورشة العمل بالتركيز على المحاور الرئيسية التالية:

  • المحور الاول: تسجيل الشركات المستوردة على منصة نافذة..
  • المحور الثاني: دور المصدر الاجنبي في تطبيق منظومة النافذة الواحدة
  • المحور الثالث: المشاكل والمعوقات التي تواجه المستوردين مع تطبيق المنظومة وكيفية حلها
  • المحور الرابع: اماكن الحصول على التوقيع الالكتروني E-TOKEN للدخول على المنصة.
  • المحور الخامس: محاكاة عملية لتسجيل شركة على منصة نافذه ومعرفة الخطوات بالكامل

المصرى اليوم

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