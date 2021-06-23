ورشه عمل حول صعوبات التسجيل المسبق للشحنات

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ينظم المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة اليوم بالتعاون مع الاتحاد العربي للمخلصين الجمركيين. ورشة عمل حول (التحديات والصعوبات التي تواجه المتعاملين مع نظام التسجيل المسبق للشحنات المستوردة ACI ، وتستمر حتي غدا .

وتقدم الورشة للمتعاملين الاقتصاديين (المصدرين ومخلصي الجمارك والمستوردين وسلاسل الامداد) بجمهورية مصر العربية

وتهدف إلى التعريف نكيفية تسجيل الشركات بمنظومة التسجل المسبق للشحنات على منصة نافذة .وحل المشاكل والمعوقات التي تواجه المستوردين عند التسجيل على منصة نافذة.ومعرفة اجراءات التخليص الجمركي للواردات .

فضلا عن كيفية الحصول على التوقيع الالكتروني من جهات الاختصاص للدخول للبوابة.

وتقوم ورشة العمل بالتركيز على المحاور الرئيسية التالية: