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تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 .. تعرف علي الشروط والأورق المطلوبة بالتفاصيل

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تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 .. تعرف علي الشروط والأورق المطلوبة بالتفاصيل تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 .. تعرف علي الشروط والأورق المطلوبة بالتفاصيل

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تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021 ، يتساءل عدد كبير من أولياء الأمور بعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية عن التمريض العادي بنات في القاهرة والجيزة بهدف إلحاق بناتهم بها بديلا عن المدارس الثانوية بهدف الحصول علي وظيفة بعد التخرج من مدارس التمريض.

1- تقديم شهادة ميلاد أصلية للطالب و3 صور منها.

2- - أصل الشهادة الإعدادية و 3 صورة منها.

3- تقديم 6 طوابع مهن طبية.

4- داخل حافظة بلاستكية.

5- دمغة بجنيه.

6- تقديم 8 صور شخصية 4 * 6 بشرط ان تكون خلفيتها بيضاء.

7- صورة البطاقة الشخصية لولي أمر الطالب.

1- أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية

2- أن يكون الطالب مصري الجنسية

3- لا يجوز أن يزيد سن المتقدم على 18 سنة في أول أكتوبر.

4- - اجتياز الكشف الطبي والهيئة في مدارس التمريض.

5- اجتياز الطالب الاختبارات النفسية والشخصية في المدرسة.

6- ان يكون الطالبة غير متزوجة، كما يشترط عدم جوازه خلال الدراسة.

كشفت المصادر بانه خلال أيام سيتم إعلان تنسيق التمريض العادي بعد الإعدادية 2021، وأن المؤشرات الأولية في مدارس محافظة القاهرة 250 درجة أما في الجيزة 220 درجة، وانه سيتم فتح التقديم لمدارس التمريض لمدة 15 يوما.

المصرى اليوم

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