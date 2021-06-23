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«زى النهارده».. وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع ٢٣ يونيو ٢٠١١

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«زى النهارده».. وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع ٢٣ يونيو ٢٠١١ «زى النهارده».. وفاة الشيخ أبوالعينين شعيشع ٢٣ يونيو ٢٠١١

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عاصر الشيخ أبوالعينين شعيشع أسماء كبيرة من شيوخا كبارا من رموز التلاوة في مصرمثل الشيوخ محمد رفعت وعبدالفتاح الشعشاعى ومحمود على البنا وعبدالباسط عبدالصمد ومحمد صديق المنشاوى، ومصطفى إسماعيل، وهو ينتمي للجيل الثاني في دولة التلاوة بعد روادها الأوائل إن لم يكن آخر قارئ في سلسلة الرواد وعمالقة قارئى القرآن، وكان أول قارئ مصرى يقرأ القرآن الكريم بالمسجد الأقصى،وأول قارئ للقرآن يسافرللدول العربية عام ١٩٤٠ بدعوة من إذاعة الشرق الأدنى بالقدس، وهو مولود في بيلا بمحافظة كفرالشيخ في ٢٢ أغسطس ١٩٢٢والتحق بالكتاب وحفظ القرآن الكريم على يد الشيخ يوسف شتا، وذاع صيته كقارئ للقرآن عام ١٩٣٦وهو في الرابعة عشرة من عمره بعد مشاركته بالتلاوة في أمسية دينية في المنصورة في ١٩٣٦ واكتشفه الشيخ عبدالله عفيفى في ١٩٣٩ وساعده في الالتحاق بالإذاعة، وكان عمره ١٧عاماً، تميزت تلاوته بالشجن والحزن مما حدا بمتخصصى القراءات أن يصفوه بلقب «ملك الصبا» وهو المقام الموسيقى الذي يجسدحالة الشجن والحزن، شغل الشيخ أبوالعينين شعيشع مناصب عدة منها عميد المعهد الدولى لتحفيظ القرآن الكريم، وعضو لجنة اختبار القراء بالإذاعة والتليفزيون، وكان قد عين قارئاً لمسجد عمر مكرم في ١٩٦٩ثم لمسجد السيدة زينب منذ ١٩٩٢ وناضل في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء وانتخب نقيباً لها من ١٩٨٨ خلفا لعبدالباسط عبدالصمد إلى أن توفى «زى النهارده» في ٢٣ يونيو ٢٠١١ عن ٨٩ عاماً، وقد نال الكثيرمن الأوسمة منها: وسام الرافدين من العراق، والأرز من لبنان، والاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأوسمة من تركيا والصومال وباكستان.

المصرى اليوم

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