«زي النهارده».. وفاة المخرج السينمائي عاطف الطيب 23 يونيو 1995

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عاطف الطيب، مخرج سينمائى مصرى، مولود في 26 من ديسمبر عام 1947، وتخرج في المعهد العالى للسينما قسم الإخراج في 1970، وبدأ مسيرته السينمائية مخرجاً للأفلام التسجيلية، وكان قد عمل أثناء دراسته مساعدا للمخرج مدحت بكير في فيلمى «ثلاثة وجوه للحب»، و«دعوة للحياة» كما عمل مساعدا للمونتير كمال أبوالعلا، والتحق بعد تخرجه بالجيش، وأثناء وجوده بالجيش أخرج في 1973 فيلما قصيرا بعنوان جريدة الصباح ثم عمل مساعداً للمخرج شادى عبدالسلام في فيلم «جيوش الشمس» عن حرب أكتوبر، وبعد إنهائه الخدمة العسكرية عمل مساعدا للمخرج محمد بسيونى في فيلم «ابتسامة واحدة لا تكفى»، ثم أخرج فيلما قصيرا من إنتاج المركز التجريبى وكان بعنوان «المقايضة» وفى 1979 عمل مساعد مخرج ثانٍ مع المخرج يوسف شاهين في فيلم «إسكندرية.. ليه؟»، وفى 1981 عمل مع المخرج محمد شبل في فيلم «أنياب»وقد عمل الطيب أيضا مساعداً للمخرج العالمى لويس جيلبرت في فيلم «الجاسوس الذي أحبنى»، ومع المخرج جيلر في فيلم «جريمة على النيل»، ومع المخرج مايكل بنويل في فيلم «الصحوة»، ومع المخرج فيليب ليلوك في فيلم «توت عنخ أمون»، ومع المخرج فرانكلين شافنر في فيلم «أبوالهول»، وهناك علامات سينمائية مهمة تركها الطيب وراءه ومازال يتذكرها له جمهور السينما العربية، ومنها «الغيرة القاتلة» و«سواق الأتوبيس»، الذي نال جائزة أحسن فيلم في مهرجان نيودلهى السينمائى الدولى و«التخشيبة» و«الزمار» و«الحب فوق هضبة الهرم» و«ملف في الآداب» و«البرىء» و«أبناء وقتلة»و«البدرون»و«ضربة معلم» و«الدنيا على جناح يمامة» و«كتيبة الإعدام» و«قلب الليل» و«الهروب»، الذي نال جوائز بمهرجان فالنسيا ومهرجان القاهرة و«ناجى العلى» وفيلم «ضد الحكومة» و«دماء على الأسفلت» و«إنذار بالطاعة» و«كشف المستور»تميزت سينما الطيب باختراق المسكوت عنه، مثل الفساد الاجتماعى والرسمى مع حضور لشخصية ابن البلد المصرى الأصيل أو الوطنى أو الرافض، كما لم تخل أفلامه من مفهوم ثورى ضد الفساد أو الاستبداد والقمع، ولم يتمكن الطيب من إتمام فيلمه الأخير «جبر الخواطر»، بسبب وفاته «زي النهارده»فى 23 يونيو 1995، حيث قام المونتير أحمد متولى بعملية مونتاج الفيلم. تعاون الطيب مع وحيد حامد في خمسة أفلام ومع بشير الديك في أربعة أفلام، ومع مصطفى محرم في ثلاثة أفلام، ومع أسامة أنور عكاشة في فيلمين.