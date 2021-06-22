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أحمد الطيب: «كفاكم إهانة وظلم وتقليل من قيمة أوباما»

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أحمد الطيب: «كفاكم إهانة وظلم وتقليل من قيمة أوباما» أحمد الطيب: «كفاكم إهانة وظلم وتقليل من قيمة أوباما»

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يرى المعلق الرياضي أحمد الطيب، أن يوسف أوباما، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، هو أفضل لاعب في مباراة المقاصة.

وقاد أوباما، الزمالك للفوز على مصر المقاصة بهدفين نظيفين، في المباراة التي اقيمت بينهما مساء الثلاثاء، ضمن مباريات ربع نهائي مسابقة كأس مصر.

وكتب أحمد الطيب، على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» :«اوباما سجل هدفين، فى مباراة انتهت بالفوز بالهدفين، عبدالشافى، جميييل. لكن اوباما رجل المباراة الأول، بحكم تأثيره الأكبر على النتيجة».

وإضاف :«كفاكم إهانة وظلم وتقليل ومطاردة وتهميش من قيمة اوباما»، مضيفًا:«اوباما، الأفضل فى مركزه فى مصر متعةً و تأثيراً و تهديفاً..أوباما نحن نقدّرك فنيّاً و اخلاقيّاً».

المصرى اليوم

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