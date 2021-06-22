أخبار عاجلة

توقعات أسعار الذهب اليوم في مصر -
أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الإسماعيلي يطلق اسم أنوس على ملعب فريق الكرة

Print
الإسماعيلي يطلق اسم أنوس على ملعب فريق الكرة الإسماعيلي يطلق اسم أنوس على ملعب فريق الكرة

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر مجلس اداره النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إطلاق اسم الراحل عبد الرحمن أنوس، أسطورة الدراويش علي الملعب الفرعي المخصص لتدرببات الفريق الأول لكرة القدم باستاد الإسماعيلي.


وجاء ذلك لما قدمه الراحل من مجهودات عظيمه لأكثر من نصف قرن لخدمه النادي الإسماعيلي بتفان واخلاص، كتقديرا من مجلس الاداره وجماهير الإسماعيلي للراحل العظيم.


يذكر أن الإسماعيلي يستعد لخوض مباراة سموحة، المقرر لها الأحد المقبل، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة السابعة والعشرون من مسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الدراويش، المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

مسؤولو اندية واستاد المنصورة ينتقدون ارتفاع مبالغ «حق الانتفاع» ..و «رياضة النواب» تعدهم بالحل

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بدء أعمال الصيانة باستاد عبداللطيف أبورجيلة

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

بعد الفوز بفضية فرنسا المفتوحة.. ميار شريف تخوض بطولة باستاد الدولية للتنس

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)

وزير الرياضة يكشف تفاصيل هدم ستاد المصري البورسعيدي لإعادة بنائه (فيديو)