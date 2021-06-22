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تفاصيل مران المصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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تفاصيل مران المصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي تفاصيل مران المصري قبل مواجهة الإنتاج الحربي

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أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري البورسعيدي، مساء اليوم الثلاثاء، مرانه على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب وذلك ضمن استعدادات الفريق لمباراة الانتاج الحربي.

ويلتقي المصري مع الانتاج الحربي، الجمعة المقبل، على الاسكندرية، بالجولة السابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وخلال المران الذي استمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز علي ماهر المدير الفني للمصري، على الجوانب الخططية الملائمة للمباراة المقبلة، مع تكثيف التركيز على عدد من النقاط وفي مقدمتها سرعة التحول من الدفاع للهجوم والعكس، وتكثيف الرقابة على مفاتيح اللعب وكذلك الانتشار الطولي والعرضي في الملعب.

فيما خاض حراس المرمى مرانًا تخصصيًا شاقًا تحت اشراف مصطفى فتحي، والذي ركز خلال مرانه على زيادة سرعة رد فعل الحراس وكيفية التعامل مع الكرات الثابتة والعرضية.

المصرى اليوم

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