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تنويه هام لعملاء « للطيران» المسافرين من وإلى مطار دبي

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تنويه هام لعملاء «مصر للطيران» المسافرين من وإلى مطار دبي تنويه هام لعملاء « للطيران» المسافرين من وإلى مطار دبي

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أعلنت للطيران أن مطار دبي الدولي يعيد تشغيل رحلات مصر للطيران من وإلى دبي لمبني الركاب رقم 1 بدلًا من مبني الركاب رقم 3، وذلك اعتبارا من بداية يوم 28 يونيو 2021.

وتهيب الشركة بعملائها ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الاحترازية مثل ارتداء قناع الوجه طوال التواجد في المطارات وعلي متن الطائرة وغيرها من الضوابط الصحية حفاظا على سلامتهم في جميع الأوقات.

ولمزيد من المعلومات، برجاء زيارة egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات 1717 داخل مصر أو 042306666 من داخل الإمارات العربية المتحدة.

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