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رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتعامل مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا على أنه تفش جديد للفيروس

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رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتعامل مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا على أنه تفش جديد للفيروس رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتعامل مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا على أنه تفش جديد للفيروس

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إن تل أبيب تتعامل مع ارتفاع أعداد مصابي كورونا على أنه تفش جديد لفيروس كورونا.

وأصدرت الإسرائيلية قرارات لمواجهة السلالة الهندية الجديدة، بينها: إعادة تفعيل كابينيت كورونا، إلزام المسافرين من مطار اللد والقادمين بارتداء الكمامات، إجراء فحوصات 100 % للكشف عن الفيروس في المطار.

كما تدرس الحكومة الإسرائيلية أيضا إمكانية العودة لفرض ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة والمكتظة.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية يوم أمس الاثنين عن تسجيل أعلى معدل إصابة يومي بفيروس كورونا خلال شهرين، حيث أثبتت الفحوصات إصابة 125 شخصا بالفيروس بعد الإبلاغ عن تفشي محلي لمتغير «دلتا» الهندي في إسرائيل.

وحسب الوزارة هناك 434 إصابة بفيروس كورونا نشطة في إسرائيل، 258 مريضا في حالة خطيرة، فيما أكثر من 5.5 مليون إسرائيلي حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح وتلقى 5.1 مليون جرعتين منه.

المصرى اليوم

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