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البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل بلبنان سببه الصلاحيات

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البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل الحكومة بلبنان سببه الصلاحيات البطريرك الماروني: تعطيل تشكيل بلبنان سببه الصلاحيات

جي بي سي نيوز :- قال البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، الأحد، إن "المسؤولين في لبنان يعطلون تشكيل بسبب الصلاحيات"، داعيا لدعم المؤسسة العسكرية.

وأفاد الراعي، خلال قداس شمالي العاصمة بيروت، قائلا: "إننا لا نشكو من قلة الصلاحيات، بل من قلة المسؤولية".

وأضاف: "كان الشعب ينتظر ولادة حكومة فإذا به يشهد مسرحية تقاذف إعلامي تكشف البعد الشاسع بين الجماعة السياسية والمواطنين".

ودعا "الشعب اللبناني ليقظة وطنية ولجعل الاستحقاقات الانتخابية (النيابية في مايو) أيار 2022، مناسبة فريدة ليقدموا لبلادنا نخبا حاكمة جديدة تتولى قيادة النهضة الجديدة".

وأعرب عن امتنانه للمشاركين في مؤتمر دعم الجيش اللبناني، طالبا "من الحريصين على المؤسسة العسكرية، حشد كل طاقاتهم لدعمها".

وتابع: "حان الوقت لأن تحسم الدولة اللبنانية موقفها وتحصر اعترافها بالجيش اللبناني دون سواه مسؤولا شرعيا وحيدا عن سيادة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه".

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، عقد مؤتمر افتراضي لدعم الجيش اللبناني، بدعوة من فرنسا ودعم من الأمم المتحدة وإيطاليا، ومشاركة عشرين دولة من بينها تركيا.

وجراء خلاف بين الرئيس ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، يعجز لبنان عن تشكيل حكومة تحل محل حكومة تصريف الأعمال برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي في مرفأ بيروت، أسفر عن عشرات الضحايا وخسائر مادية هائلة.

وفي مايو الماضي، أطلق رئيس البرلمان نبيه بري، مبادرة لحل أزمة تشكيل الحكومة، تقوم على تشكيلة اختصاصيين من 24 وزيرا، إلا أن حرب بيانات وقعت، الأسبوع الماضي، بين عون وبري على خلفية ملف تشكيل الحكومة والصلاحيات الدستورية، ما ترك مصير المبادرة مجهولا.​​​​​​​

الاناضول 

جي بي سي نيوز

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