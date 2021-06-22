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مدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في

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مدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في السعودية مدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في
تركز على تطوير برامج للشباب في المهارات التقنية

مدرسة أمريكية تعلن افتتاح فرع لها في السعودية

أعلنت مدرسة هولبرتون العالمية الأمريكية عن افتتاح فرع في بعد أن تم افتتاح أول فرع لها في الشرق الأوسط في العاصمة اللبنانية بيروت العام الماضي.


وقالت المدرسة ومقرها ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إنه بعد افتتاح فرعها في السعودية خلال الفترة القادمة ستتجه لافتتاح عدد آخر من الفروع في عدة دول بالشرق الأوسط تحت كيان جديد يسمى مدرسة هولبرتون الشرق الأوسط.

وذكرت المدرسة في بيانها أنها تركز على تطوير استراتيجيات وبرامج للشباب في المهارات التقنية التي تشجع على الاندماج والشغف بالتكنولوجيا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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