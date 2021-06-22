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قال الإعلامي أحمد موسى، إن الاتحاد الأفريقي تحت قيادة جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية، فشل في التقدم خطوة واحدة في أزمة سد النهضة.

وأضاف موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أنه لن ينقص كوب واحد من حصة مصر من المياه، كما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في مارس الماضي.

وأكد أن إثيوبيا تريد اكتمال الملء الثاني لسد النهضة ومن ثم التوصل لاتفاق وهو عكس ما تريده مصر والسودان، اللتان ترفضان ما تسعى إليه أديس أبابا.

وشدد موسى على أن اللجوء إلى مجلس الأمن هو الورقة والمحطة قبل الأخيرة بالنسبة لمصر والسودان في أزمة سد النهضة، حيث إن الدولتين لديهما بدائل أخرى.

وأوضح: «إثيوبيا تتعامل بمنتهى العنجهية والتكبر مش عارف ليه»، مشيرًا إلى أن الصبر والمفاوضات لا يمكن أن تستمر مدى الحياة، لافتا إلى أن كلمة مجلس الأمن هي الفيصل في القضية.

وتابع: «الملء العام الحالي يختلف عما كان عليه العام السابق في 2020، ومن ثم الإجراءات التي سيتم اتخاذها ستكون مختلفة.. لا نثق في إثيوبيا لأنه لا يوجد لها عهد».