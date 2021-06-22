أخبار عاجلة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكولا مع المجموعة القانونية للدراسات البرلمانية

Print
مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكولا مع المجموعة القانونية للدراسات البرلمانية مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكولا مع المجموعة القانونية للدراسات البرلمانية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد الدكتور محمد ممدوح، رئيس أمناء مجلس الشباب المصري، وعبدالناصر قنديل، مدير المجموعة المصرية للدراسات البرلمانية، توقيع بروتوكول تعاون بين وحدة البحوث بالمجلس والمجموعة، بهدف تنمية قدرات التفكير العلمى ومهارات إجراء البحوث والدراسات البرلمانية لتعزيز دور النخب العلمية والثقافية في الممارسة السياسية إلى جانب تعميم ثقافة البحث ورعاية شباب الباحثين المبدعين وتوفير الفرصة لهم لتنمية مهاراتهم في البحث والكتابة.

وأكد ممدوح أنه توقيع البروتوكول يأتي لأهمية الجهود التي تبذلها المجموعة في دعم البحوث والدراسات البرلمانية المتخصصة، حيث يرتكز ذلك التعاون الذي سيشكل نقلة نوعية على توفير تدريبات متخصصة لشباب الباحثين المهتمين بالبحوث والدراسات البرلمانية بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والمشورة لأعضاء مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

وأضاف ممدوح أن تنمية ورفع كفاءة شباب الباحثين هو أحد أهم أولويات وحدة البحوث والدراسات بمجلس الشباب المصري التي قدمت إسهامات بحثية مميزة خلال الفترات القليلة الماضية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الدكتورة حاصلة على دبلوم.. تشميع عيادة للتغذية العلاجية في المنيا

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

الفيوم : غلق 22 منشأة طبية مخالفة.. وضبط أدوية مهربة بمركز علاج طبيعي

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)

كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل)