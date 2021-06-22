حملات مكثفه لضبط الصيدليات المخالفه بكفر الشيخ

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صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن إدارة الصيدلة قامت بحملات تفتيشية موسعة خلال شهر مايو الماضي، أسفرت هذه الحملات عن التفتيش المفاجئ على ١٨٩٣ صيدلية عامة و٤٠ مخزن دواء، وذلك في ضوء جهود وزارة الصحة والسكان ومديرية الشؤون الصحية بكفرالشيخ بإحكام الرقابة على سوق الدواء والمرور المكثف على الصيدليات وضبط المخالفات.

وتم ظبط المخالفات وتحرير المحاضر وإتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحرير ١٣ محضر مع الجهات الرقابية و١٥٦ محضر لعدم وجود مدير و٢٨٠ محضر لمخالفات المخازن الخاصة .

وأضافت «سلام»، أنه تم ترخيص ٢٧ صيدلية خاصة وإستصدار ١٢ قرار غلق إداري، كما تم التفتيش على ١٦٦ من المراكز الطبية والوحدات الصحية .

وقالت سلام أن الحملات التفتيشية مستمرة بصفة دورية وذلك من أجل ضبط سوق الدواء .