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«الكهرباء»: عدد العدادات وصل لـ37 مليون مشترك.. وخفض الاستهلاك الصناعي

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«الكهرباء»: عدد العدادات وصل لـ37 مليون مشترك.. وخفض أسعار الاستهلاك الصناعي «الكهرباء»: عدد العدادات وصل لـ37 مليون مشترك.. وخفض الاستهلاك الصناعي

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الاستهلاك الصناعي انخفضت عن السنوات الماضية، كما أنه يستمر العمل بهذه الأسعار لـ5 سنوات، وذلك لدعم وتشجيع الصناعة وحمل عبء مالي على الموازنة العامة بـ22 مليار جنيه.

وأضاف حمزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» عبر شاشة «القاهرة والناس»، أن الموازنة العامة للدولة تتكفل لقطاع الكهرباء بإجمالي دعم لـ5 سنوات بمبلغ 79 مليار جنيه بكل أشكال الاستهلاك والاستخدام المنزلي والصناعي والتجاري، كما أن الدعم يُقدم باختلاف شريحة الاستهلاك ويتمتع المستهلك بالدعم حتى 650 كيلو وات استهلاك، كما أن عدد المشتركين يصل لـ37 مليون مشترك.

وأوضح أن هناك 7 شرائح للاستهلاك المنزلي، وهناك 3 ملايين مستهلك في الشريحة الأقل لاستهلاك الكهرباء بـ50 كيلو وات ويحاسب بـ48 قرشا لكل كيلو، بينما الشريحة الثانية بـ58 قرشا وبها أكثر من 4 ملايين عداد، والشريحة الثالثة 77 قرشا، مشددًا على أن هناك 10 ملايين مشترك في الفئة من الأقل حتى 200 كيلو وات.

المصرى اليوم

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