رئيس جامعة سوهاج يفتتح فعاليات تدريب الأساتذة المرشحين لمنصب «عميد كلية»

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افتتح الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم، رئيس جامعة سوهاج، الثلاثاء، فعاليات البرنامج التدريبي الثاني لتأهيل أعضاء هيئة التدريس الراغبين فى الترشح لمنصب عميد كلية، والذي ينظمه مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن التدريب يهدف إلى تنمية معارف ومهارات المشاركين فيما يتعلق بالإدارة الاستراتيجية، والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة وإدارة الأزمات والمخاطر، إلى جانب تناول عدة موضوعات خاصة بالتطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، والعلاقات الدولية، بالإضافة إلى مهارات إدارة فرق العمل، وبحث آليات فعلية لتنمية الموارد الذاتية بالجامعة، وغيرها، وذلك بناءاً على توجيهات المجلس الأعلى للجامعات في تأهيل القيادات جامعية.

وقال الدكتور عنبر محمود، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، إن البرنامج يشارك فيه 16 من أساتذة الجامعة، ويستمر على مدار ثلاثة أيام من 22 حتي 24 يونيو الجاري، مشيراً إلى أن فعاليات التدريب تشمل أساليب التطوير المؤسسي لقطاعات التعليم والطلاب والبحث العلمي وخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى إكساب المشاركين المعارف المرتبطة بالجوانب الإدارية والمالية والقانونية بالجامعات وطرق مكافحة الفساد، فضلا عن تنظيم جلسات متعلقة بالمراسم والبروتوكولات والتعامل مع وسائل الإعلام، منوها بأن البرنامج يقوم بالتدريب فيه رئيس الجامعة والنواب السابقين والحاليين، ونخبة متميزة من الخبراء والمتخصصين والمدربين المعتمدين في مجال الجودة والحقوق والإعلام.