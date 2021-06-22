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قناة «العالم» الإيرانية تعلق على حجب واشنطن موقعها على الإنترنت

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قناة «العالم» الإيرانية تعلق على حجب واشنطن موقعها على الإنترنت قناة «العالم» الإيرانية تعلق على حجب واشنطن موقعها على الإنترنت

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استنكرت قناة «العالم» الإيرانية في بيان على موقعها على «التليغرام»، حجب الولايات المتحدة موقعها على الإنترنت، معتبرة أن هذا الإجراء «مخالف لحرية الرأي والشفافية وحقوق الإعلام».

وجاء في البيان: «واجه زوار المواقع عبارة تقول بأنه- تم الاستيلاء على موقع (العالم.نت) من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، كجزء من إجراء لإنفاذ القانون من قبل مكتب الصناعة والأمن وكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي (أف بي أي)».

وأضاف: «في العامين الماضيين فرضت إدارة () قيودا صارمة على قناة العالم وهددت مرارا بإغلاق صفحتها التي يتابعها أكثر من 6 ملايين متابع، كما قامت إدارات كل من تويتر وإنستغرام ويوتيوب، بشكل متكرر وبذرائع كاذبة بحظر حسابات القناة، التي يتابعها ملايين المشاهدين».

وتابع: «فضلا عن قناة العالم تم حجب مواقع برس تي في والمعلومة وكتائب حزب الله والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم والنبأ والكوثر».

وشدد البيان على أن «قناة العالم ستواصل أنشطتها في الفضاء المجازي بهدف الاستمرار في تزويد زوار موقعها بالأخبار عبر نطاق (alalam.ir)».

وختم البيان: «ليس من الواضح تماما بعد ما إذا كان هذا الإجراء جاء من حكومة الولايات المتحدة أو من مخترقين يتبعون أهدافا معينة».

المصرى اليوم

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