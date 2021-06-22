أخبار عاجلة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمين "اعتدال" يستقبل وفدًا من ضباط الإعلام في القوات المسلحة العراقية

Print
بحثا التعاون المشترك وتبادُل الخبرات في ملف "مكافحة الفكر المتطرف"

أمين

استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم، وفدًا عسكريًّا عراقيًّا، يضم مجموعة من ضباط الإعلام في أفرع القوات المسلحة العراقية برئاسة الناطق الإعلامي للقائد العام للقوات المسلحة العراقية اللواء يحيى رسول الزبيدي.

وبحث الجانبان خلال اللقاء سُبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى تبادل الخبرات في ملف مكافحة الفكر المتطرف.

وقال اللواء الزبيدي في كلمة له بتلك المناسبة: "لدينا خبرة في مجال مكافحة داعش، لكن لا يُستغنى عن مساعدة مركز (اعتدال)". مضيفًا: "تحية حب واحترام لكل العاملين في المركز. نعمل على أن يكون هناك عمل مشترك، كما أتقدم بالشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده - حفظهما الله - وللقوات المسلحة على ما تقوم به في مكافحة الفكر المتطرف".

من جانبه، أكد الدكتور منصور الشمري أن ما يقوم به مركز (اعتدال) هو "عمل تكاملي، يستفيد من تجربة الجميع". مضيفًا بأن المركز شريك لجميع الدول المعنية بمكافحة الإرهاب، وهو بالدرجة الأولى يقدم ما لديه من خدمات وخبراء وأبحاث في خدمة العراق.

وتجول الوفد في إدارة القيادة والسيطرة، وتعرَّف على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي بُنيت وطُوّرت داخل المركز.

وفي ختام الزيارة تبودلت الهدايا، والتُقطت الصور التذكارية.

أمين

أمين

أمين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"السعودية للكهرباء": خطوات سهلة للتسجيل في "الفاتورة الثابتة" عبر الموقع والتطبيق

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

"زين السعودية" تحقق أرباحاً مبقاة بعد إطفاء كامل خسائرها المتراكمة

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021

حافظ على ارتفاعه.. سعر الذهب في السعودية صباح الأحد 11 يوليو 2021