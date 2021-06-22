ألمانيا تحقق فى هيمنة «آبل» على السوق

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تواجه شركة «آبل»، الأمريكية العملاقة، تحقيقات من قبل هيئة مراقبة المنافسة الألمانية، بخصوص اتهامات بممارسات احتكارية، وقال مكتب الكارتل الفيدرالى الألمانى إن التحقيق الأولى سينظر فيما إذا كانت الشركة «ذات أهمية قصوى على امتداد الأسواق»، بينما قالت شركة «آبل» إنها تتطلع إلى «حوار مفتوح» مع المكتب حول مخاوفه.

وواجهت شركات فيسبوك وأمازون وجوجل تحقيقات مماثلة هذا العام، بعد أن أتاح قانون المنافسة الألمانى الجديد اتخاذ إجراءات مبكرة ضد الشركات الرقمية الكبيرة. وقال أندرياس موندت، رئيس مكتب الكارتل الفيدرالى، إنه سيدرس ما إذا كانت «آبل آى أو إس» قد أنشأت «نظاما بيئيا رقميا حول آيفون الخاص بها يمتد عبر العديد من الأسواق».

وأضاف أن متجر التطبيقات سيكون محل تركيز التحقيق «لأنه يمكّن شركة آبل فى نواح كثيرة من التأثير على الأنشطة التجارية لأطراف ثالثة». وأكدت هيئة المنافسة والأسواق فى بريطانيا، فى يونيو الجارى، أنها تحقق مع آبل وجوجل، بشأن «الاحتكار الثنائى الفعال» لمتاجر تطبيقات الأجهزة المحمولة وأنظمة التشغيل ومتصفحات الويب. وبناء على نتيجة التحقيق، قال مكتب الكارتل الفيدرالى إنه سينظر بمزيد من التفصيل فى ممارسات محددة لشركة آبل، فى إجراء آخر محتمل. وأضاف أنه تلقى شكاوى مختلفة تزعم ممارسات مانعة للمنافسة، والتى يمكن أن ينظر فيها تحقيق آخر. ولاحظت الهيئة الرقابية أن مطورى التطبيقات قد انتقدوا «الاستخدام الإلزامى لنظام الشراء داخل التطبيق الخاص بشركة آبل ومعدل العمولة البالغ 30٪ المرتبط بذلك»- بحسب تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية «بى.بى.سى».

وقالت المنظمة إنها تلقت شكوى من صناعة الإعلان والإعلام، بشأن القيود المفروضة على تتبع المستخدمين فى تحديث «آى أو إس 14.5». وأوضح المكتب أنه سيجرى اتصالا، عند الضرورة، مع المفوضية الأوروبية، التى تحقق حاليا فى كيفية تأثير سياسات متجر التطبيقات على بث الموسيقى. وردا على هذه الأخبار قالت آبل إن «اقتصاد تطبيقات آى أو إس» يدعم أكثر من 250 ألف وظيفة فى ألمانيا. وأضافت الشركة أن «آب ستور» منح «المطورين الألمان من جميع الأحجام الفرصة نفسها لمشاركة شغفهم وإبداعهم مع المستخدمين حول العالم، مع إنشاء مكان آمن وموثوق للعملاء لتنزيل التطبيقات التى يحبونها مع حماية الخصوصية التى يتوقعونها».