رسالة عماد متعب للاعبي الأهلي بعد دعمهم له

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وجه عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، رسالة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد دعمهم له في مران الفريق الذي اقيم عصر اليوم الثلاثاء، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.



ونشر عماد متعب على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» صورة للاعبي الأهلي وهم يدعمونه وعلق عليها قائلاً:« شكرًا اخواتي واصدقائي لاعبي النادي الأهلي وتمنياتي لكم بالتوفيق في المباراه القادمه وانشاء الله الفوز بالبطولة».

وأضاف :« وأحب ان اطمئن الجميع أنني بخير ولا اعاني من اي شيء يستدعي القلق ولكن الحمد لله علي حب الناس وشكرا علي دعواتهم».

يذكر أن عماد متعب، قد أعلن في الأيام الماضية، عن رغبته في السفر للخارج لإجراء فحوصات طبية للاطمئنان على حالته الصحية.