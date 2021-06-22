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هيدي كرم تتجاهل أزمة صورتها مع ابنها: «بلاش تاكلوا وانتو بتتفرجوا على التلفزيون»

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هيدي كرم تتجاهل أزمة صورتها مع ابنها: «بلاش تاكلوا وانتو بتتفرجوا على التلفزيون» هيدي كرم تتجاهل أزمة صورتها مع ابنها: «بلاش تاكلوا وانتو بتتفرجوا على التلفزيون»

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تجاهلت الفنانة هيدي كرم التعليقات السلبية التي نالتها بعد نشرها صورة برفقة ابنها أثناء ممارسته التمارين الرياضية، مؤكدة خلال حلقتها على «ON» أن أخطر شيء للإنسان أنه يأكل وهو يشاهد التلفزيون.

وقالت هيدي كرم في برنامج «راجل و2 ستات» إن المصريون لديهم هذه العادة ولا يأكلون على السفرة إلا في حضور الضيوف، بل يحضرون الطعام ويجلسون أمام التلفاز للأكل خاصةً وقت العشاء.

وأضافت أن العشاء بالفاكهة خطأ لأن هناك من يظنون أنه دايت ولكنه شئ خاطئ لأن البطيخ والشمام والكنتلوب مثلًا مليئين بالسكر والمياه وهو ما يؤثر على الجسم خاصة مع النوم.

وذكرت كرم أن الوقوف أمام المحلات والكشك لشراء الطعام «عك» ويمكن وضع طعام بسيط في الحقيبة وتناوله حال الشعور بالجوع بدلًا من شراء الطعام الجاهز لأنه ضار للجسم.

المصرى اليوم

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