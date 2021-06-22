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تذبذب وترقب وارتفاع حذر.. في وعالميا مساء الثلاثاء 22 يونيو 2021

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تذبذب وترقب وارتفاع حذر.. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء الثلاثاء 22 يونيو 2021 تذبذب وترقب وارتفاع حذر.. في وعالميا مساء الثلاثاء 22 يونيو 2021

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واصل سعر الذهب في مصر، مساء اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، ارتفاعه الحذر والذى بدأ فيه، مساء الاثنين، بعدما حقق خسائر كبيرة الاسبوع الماضى، حيث يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية والتى شهدت ارتفاعا طفيفا في محاولة لتعويض خسائر الاسبوع الماضى وارتفع عيار 21 الأكثر انتشارا في بقيمة 2 جنيه فقط.

وأعلنت شعبة الذهب في مصر أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، في الصاغة بدون المصنعية يبلغ 881 جنيها، وكان في الصباح 878 جنيها، والعيار 21 قيراطا الأكثر انتشارًا في مصر بلغ 770 جنيها وكان في الصباح 768 جنيها، والعيار 18 قيراطًا بلغ 660 جنيها وكان في الصباح 659 جنيها، والجنيه الذهب بسعر 6168 جنيها .

وشهد سعر الذهب عالميا حالة من التذبذب خلال التداول في مساء اليوم الثلاثاء، حيث ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.33%، ثم انخفضت بعد ذلك بنسبة 0.08%، بينما ارتفع مؤشر الدولار والذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.04%، ثم انخفض بنسبة 0.17%، ويترقب الذهب عالميا انتهاء شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاتحادى الفيدرالى والتى يدلى بها حاليا أمام الكونجرس والتى ستحدد اتجاهات الاتحادى نحو الاقتصاد خلال الفترة القادمة وتسبب تصريحاته السابقة في هيوط مفاجىء في الذهب .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الثلاثاء، 784.82 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،778.81 $ .

«المصري اليوم» تنشر اسعار الذهب مساء اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بمحال الصاغة في مصر دون المصنعية :

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 879 إلى 881
عيار 22 806 إلى 808
عيار 21 769 إلى 771
عيار 18 659 إلى 661
عيار 14 513 إلى 514
عيار 12 439 إلى 441
الاونصة 27،332 إلى 27،404
الجنيه الذهب 6،152 إلى 6،168
الكيلو 878،857 إلى 881،143


متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في مصر وعالميا، في مساء اليوم الثلاثاء 22 يونيو 2021

م الوحدة جنيه مصري دولار امريكي
1 سعر الذهب عيار 24 قيراط 896.93 جنيه 57.19 $
2 سعر الذهب عيار 22 قيراط 822.19 جنيه 52.42 $
3 سعر الذهب عيار 21 قيراط 784.82 جنيه 50.04 $
4 سعر الذهب عيار 18 قيراط 672.70 جنيه 42.89 $
5 سعر الذهب عيار 14 قيراط 523.21 جنيه 33.36 $
6 سعر الذهب عيار 12 قيراط 448.47 جنيه 28.59 $
7 سعر الذهب عيار 10 قيراط 373.72 جنيه 23.83 $
8 سعر الجنية الذهب (وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط ) 6،278.53 جنيه 400.33 $
9 سعر الأونصة الذهب عيار 24 قيراط 27،897.71 جنيه 1،778.81 $
10 سعر السبيكة الذهب (وزن 100 جرام، عيار 24 قيراط ) 89،693.22 جنيه 5،718.99 $
11 سعر الكيلو الذهب عيار 24 قيراط 896،932.23 جنيه 57،189.91 $

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