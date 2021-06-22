أخبار عاجلة

أمير الشرقية يكرم "العليط" منقذ المبنى السكني من الحريق -
برعاية "الفضلي".. دمج القطاعين الغربي والجنوبي تحت مظلة شركة المياه الوطنية -
سلطان عُمان يصل إلى نيوم -
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة» -
كيف تخطت إيرادات فيلم «مش أنا » 100 مليون جنيه؟ ( تفاصيل) -
أشرف عطية يتفقد مشروع تطوير ورصف طريق خان أسوان -
3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر -
تعليم السويس تتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية أثناء دخول الطلاب لجان امتحانات الثانوية -
محافظ أسوان يتابع سير امتحانات الثانوية العامة -
مستشار الرئيس يناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال عيد الأضحى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. المصرى اليوم

أمين المؤتمر الشعبي السوداني: أزمة سد النهضة ستنتهي سلميا

Print
أمين المؤتمر الشعبي السوداني: أزمة سد النهضة ستنتهي سلميا أمين المؤتمر الشعبي السوداني: أزمة سد النهضة ستنتهي سلميا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال أمين عام حزب المؤتمر الشعبي السوداني، بشير آدم رحمة، إن أزمة سد النهضة سوف يتم حلها سلميا، وأن التعنت الإثيوبي لن يستطيع الوقوف أمام ما وصفه بـ «المصالح الأمريكية في القرن الأفريقي والبحر الأحمر».

وتابع في مقابلة مع «سبوتنيك»، أن أزمة سد النهضة سوف يتم حلها سلميا لأن أبي أحمد، رئيس الإثيوبية، لا يستطيع أن يقاوم الأمريكيين، الذين يعلمون جيدا أن قيام أي مشكلة في تلك المنطقة سوف تجعلهم خارج المشهد، لأن هناك تنافس على هذه المنطقة التي تشمل القرن الأفريقي والبحر الأحمر، من جانب العديد من القوى الكبرى في العالم.

وأشار رحمة إلى أن «إسرائيل تريد التحكم في كل شواطئ البحر الأحمر، وأن الكثير من الدول بما فيها ومصر تريد سودان مستقر، لأن قيام أي حرب الآن بين السودان وإثيوبيا ومصر من جانب آخر، ستجعل أمن البحر الأحمر مهدد، وهذا الشيء غير مطلوب وغير مرغوب فيه تماما».
وأوضح أمين المؤتمر الشعبي: «نظرتنا لسد النهضة، من المفترض أن يكون مشروع تكامل بين الدول الثلاث، ولا يمكن أن تنفرد دولة واحدة ويكون لديها حق الفيتو أو القرار، لأن هذا المورد مشترك ونحن نتفهم احتياجات بشكل خاص، حيث يمثل النيل بالنسبة لها شريان الحياة، لذا نحن مع حقوق مصر وحقوق السودان وأيضا حقوق إثيوبيا.

ودعا بشير رحمة شعوب الدول الثلاث لممارسة حقها والضغط على الحكومات لمنع نشوب حرب، وأن يكون السد للتكامل حسب متطلبات كل طرف.

وأعرب الجيش الأمريكي عن قلقه من أزمة سد النهضة الإثيوبي، لكنه في الوقت ذاته أشاد بالسلوك المصري في هذا الشأن، وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، في مقابلة تلفزيونية مع قناة النيل المصرية، الجمعة الماضي، إن واشنطن تشعر بكثير من القلق من السلوك الإثيوبي بشأن أزمة سد النهضة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

بطل منتخب مصر يشيد بأداء هنا جودة ويصفها بـ «فراشة تنس الطاولة»

3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر

3 من شباب شعراء محافظات مصر يعطرون بقصائدهم أجواء وفضاءات «بيت الشعر» بالأقصر

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

وزير الإسكان: تنفيذ الطرق بـ«سكن لكل المصريين» و«دار مصر» في العاشر من رمضان

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج

«المصري اليوم» داخل مزرعة لأشجار المانجو بالمنيا.. ومزارعون: درجات الحرارة أضرت الإنتاج