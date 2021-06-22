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: موسكو وواشنطن بصدد بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا

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روسيا: موسكو وواشنطن بصدد بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا : موسكو وواشنطن بصدد بدء حوار حول الاستقرار الاستراتيجي قريبا

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قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، إن والولايات المتحدة ستبدآن قريبا مفاوضات ثنائية حول الاستقرار الاستراتيجي، مشيرا إلى أن الجانب الروسي اقترح على الجانب الأمريكي بحث المخاوف المشتركة.

وقال ريابكوف في كلمته أمام مؤتمر كارنيغي الدولي للسياسة النووية: "سيبدأ بلدانا في المستقبل القريب جدا جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي المتعدد المستويات. لقد أبدينا استعدادنا لبدء هذا الحوار ودون أي تأخير. آمل أن يبدأ فريقا التفاوض مشاوراتهما".

وتابع ريابكوف: "وكخطوة أولى تجاه تحقيق هذه الأهداف، اقترحنا على زملائنا الأمريكيين تقديم نظرة عامة على مخاوفنا المشتركة. وفي المرحلة التالية، سيكون من الممكن تحديد طرق تسويتها على أساس مقبول للطرفين".

المصرى اليوم

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