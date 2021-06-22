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«الكهرباء»: عقوبة سرقة التيار تصل إلى 100 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر

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«الكهرباء»: عقوبة سرقة التيار تصل إلى 100 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر «الكهرباء»: عقوبة سرقة التيار تصل إلى 100 ألف جنيه غرامة وحبس 6 أشهر

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قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن سرقة التيار الكهربائي من التحديات التي تقابلها الوزارة، وتقوم بتوجيهها بأكثر من آلية.

وأضاف حمزة، عبر مداخلة هاتفية مع برنامج «رأي عام» على فضائية «TeN»، الثلاثاء، أن هناك جزء خاص بما يعرف بمخالفة شروط التعاقد، لافتا إلى أن هناك مباني تأخذ تيار كهربائي بطريقة غير قانونية، وهو مُجرَّم قانونيا.

ونوه بأنه تم تغليظ عقوبة سرقة التيار الكهربائي في المرة الأولى لـ100 ألف جنيه وحبس 6 شهور، وإذا تم التصالح يكون بغرامة تقديرية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى أن نسبة سرقات التيار الكهربائي تصل إلى 8%.

المصرى اليوم

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