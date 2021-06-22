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الجيش اليمني يعلن تدمير تعزيزات لـ «أنصار الله» في قصف مدفعي غرب مأرب

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الجيش اليمني يعلن تدمير تعزيزات لـ «أنصار الله» في قصف مدفعي غرب مأرب الجيش اليمني يعلن تدمير تعزيزات لـ «أنصار الله» في قصف مدفعي غرب مأرب

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قال الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دوليا، إن قواته ألحقت، اليوم الثلاثاء، خسائر في صفوف جماعة «أنصار الله» إثر قصف نفذته قواته في محافظة مأرب شمال شرقي اليمن.

وأفاد موقع وزارة الدفاع اليمنية «26 سبتمبر»، بأن «مدفعية الجيش استهدفت صباح اليوم، تعزيزات للحوثيين قادمة إلى جبهة الكَسّارة غرب مأرب، ما أسفر عن تدميرها ومقتل وجرح عدد من عناصرهم».

وأشار إلى «تنفيذ مقاتلات التحالف العربي غارات جوية على مواقع متفرقة للحوثيين في جبهة الكَسّارة ذاتها، كبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد».

المصرى اليوم

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