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شركة الإسماعيلية تستثمر 150 مليون جنيه لتطوير العقارات التاريخية بوسط البلد

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شركة الإسماعيلية تستثمر 150 مليون جنيه لتطوير العقارات التاريخية بوسط البلد شركة الإسماعيلية تستثمر 150 مليون جنيه لتطوير العقارات التاريخية بوسط البلد

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تعتزم شركة الاسماعيلية للتطوير العقاري استثمار ما بين 150-200 مليون جنيه، لاعادة احياء عدد من العقارات التاريخية بمنطقة وسط البلد.

وقال كريم الشافعي رئيس مجلس الإدارة خلال مؤتمر صحفي للاحتفال بافتتاح مبني القنصلية الفرنسية في وسط البلد عقب تطويره، أن الشركة تعمل حاليا على ترميم وتطوير عدد من العقارات بمساحة تصل إلى 15 ألف متر مربع،بعد الاستحواذ عليها، متوقعا إزاحة الستار عنها في شكلها الجديد خلال 15 شهرا.

وتأسست شركة الاسماعيلية للتطوير العقاري عام 2008 كأول شركة متخصصة في احياء وإعادة استخدام الاصول التاريخية بشكل اقتصادي بما يضمن الحفاظ عليها.

وتابع ان الشركة استحوذت خلال الاعوام الماضية على 25 مبني تاريخي، علمت على ترميمها وتطويرها واعادة رونقها الحضاري، وتشغيلها بشكل اقتصادي، ما يسمح بتحقيق عوائد متكررة تسهم في الحفاظ على القيمة المعمارية والسوقية لتلك الوحدات، لافتا إلى ان تكلفة تطوير تلك المباني تزيد عن 200 مليون جنيه.

واشار أن اشهرها مبني لافينوار، وسينما راديو ،و22 شارع عبدالخالق ثروت، وعمارة كودك، الشوربجي، وغيرها، وتم تحويلها لمكاتب ووحدات ادرية تجذب العديد من رواد الاعمال واصحاب المكاتب والشركات المحلية والاجنبية.

وأبدي الشافعي اهتمامه بالتعاون مع الجهات الحكومية سواء الصندوق السيادي أو شركة لإدارة الاصول العقارية وغيرها لاقتناص فرص استثمارية جديدة في ملف تطوير القاهرة التاريخية وخاصة وسط البلد، قائلا:«ندرس حاليا عدد من الملفات والافكار مع جهات مختلفة في الدولة ولكنها لم تصل بعد لمرحلة التعاقد».

واشترت شركة الاسماعيلية مبني القنصلية الفرنسية في وسط البلد عام 2014،وعملت على تطويره بتكلفة بلغت قيمتها 65 مليون جنيه، ليتحول بالتعاون مع شركة «قنصلية» إلى منطقة ادارية بنظام مساحات العمل المشتركة، وهو التوجه الذي انتشر مؤخرا بالتزامن مع انتشار فكر ريادة الاعمال والحاجة إلى دعم شباب المستثمرين بتوفير مكتبا يمكنه ممارسة عمله من خلاله وفقا لحدث التكنولوجيات وبتكلفة منخفضة.

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