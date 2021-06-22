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السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

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السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش السماح لمن يتقاضى معاشًا عن الغير بالجمع بين العلاوة وزيادة المعاش

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ذكر بيان لوزارة المالية، اليوم- الثلاثاء- أنه بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الذين يجمعون بين المعاش والدخل، تُصرف العلاوة الخاصة لمن يستحق المعاش عن نفسه وتقل سنه عن الستين بتوفر شروط استحقاقها، وعلى جهة عمله إخطار جهة صرف المعاش، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة في المعاش، تمت زيادة المعاش بمقدار الفرق بينهما.

أما إذا كانت العلاوة تساوى الزيادة في المعاش أو تزيد عليها فلا تُصرف له الزيادة في المعاش، وأشار البيان إلى أنه إذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن نفسه وبلغ سن الستين أو جاوزها تصرف له الزيادة في المعاش، فإذا كانت هذه الزيادة أقل من العلاوة الخاصة، تؤدى له جهة العمل الفرق بينهما بعد الحصول على بيان رسمى من جهة صرف المعاش بقيمة الزيادة المستحقة له، وإذا كان العامل مستحقًا لمعاش عن غيره فيحق له الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادة في المعاش بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك ضمن قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة، والتى قررها وأصدرها وزير المالية محمد معيط، اليوم، والتى من المقرر صرفها يوليو المقبل.

المصرى اليوم

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