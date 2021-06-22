مع شرب كمية معينة يوميًّا.. دراسة ترصد "فائدة مذهلة" للقهوة

★ ★ ★ ★ ★

فحصت استهلاكها بين 494 ألف شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة

خلصت دراسة جديدة إلى أن شرب كمية معينة من القهوة يوميًّا، يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكبد المزمنة والوفاة من جرائها.

وذكرت الدراسة، التي نُشرت في دورية "بي إم سي" للصحة العامة، ونشرت تفاصيلها "سي إن إن" الأمريكية، أن الكمية المطلوبة تصل إلى ثلاثة أو أربعة أكواب من القهوة.

وأوضحت أن مَن يشربون القهوة أقل عرضة بنسبة تصل إلى 21% للإصابة بأمراض الكبد المزمنة، و20% أقل عرضة للإصابة بأمراض الكبد الدهنية، وأقل بنسبة 49% للموت نتيجة أمراض الكبد، مقارنة بأولئك الذين لا يشربون القهوة.

وقال مؤلف الدراسة، أستاذ الطب في جامعة ساوثهامبتون البريطانية، أوليفر كينيدي: "الفوائد التي نراها من دراستنا، قد تعني أنها يمكن أن تقدم علاجًا وقائيًّا لأمراض الكبد المزمن".

وأضاف: "سيكون هذا مفيدًا خصوصًا في البلدان ذات الدخل المنخفض والرعاية الصحية الرديئة؛ حيث يكون عبء مرض الكبد المزمنة الأكبر"؛ وفق "سكاي نيوز".

وتشمل عوامل خطر الإصابة بأمراض الكبد، شرب الكحول والسمنة والسكري والتدخين والتهابات التهاب الكبد B وC والإصابة بمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.

وتضاعف تشخيص مرض الكبد الدهني غير الكحولي، الذي يصيب الأشخاص الذين يعانون من السمنة، أو زيادة الوزن، أو المصابين بداء السكري، أو ارتفاع الكوليسترول، أو ارتفاع الدهون الثلاثية، أكثر من الضِّعْف خلال العشرين عامًا الماضية؛ وفقًا لمؤسسة الكبد الأمريكية؛ مما يؤثر على ما يصل إلى 25% من الأمريكيين.

وتزايدت حالات تشخيص سرطان الكبد على مستوى العالم منذ عقود؛ فقد وجدت دراسة أجريت عام 2018 زيادة بنسبة 75% في الحالات في جميع أنحاء العالم بين عاميْ 1990 و2015.

وفحصت الدراسة استهلاك القهوة بين 494 ألف شخص من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهي قاعدة بيانات طبية حيوية ومورد بحثي.

وكان 384 ألف شخص من هؤلاء يشربون القهوة و109 آلاف لا يشربون القهوة، وكانت هناك 3600 حالة من مرض الكبد المزمن، و5439 حالة تنكس دهني أو ما يعرف بمرض الكبد الدهني.

وسجلت أيضًا 301 وفاة جراء الكبد المزمن و184 من سرطان الكبد، وكانت النسبة الأكبر من الإصابات والوفيات لدى الذين لا يشربون القهوة.