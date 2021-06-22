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القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

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القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية
في برقيتين من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد

القيادة تهنئ الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بمناسبة فوزه بولاية ثانية

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نبعث لكم أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح؛ مؤكدين حرص المملكة العربية على المضيّ قدمًا في تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية وعزمها على دعم منظمة الأمم المتحدة فيما تبذله من جهود ومساعٍ حميدة".

كما بعث صاحبُ السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس بمناسبة فوزه بولاية ثانية.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدنا بمناسبة فوزكم بولاية ثانية أمينًا عامًّا للأمم المتحدة، أن نُعرب لكم عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالنجاح؛ راجين لكم دوام الصحة والسعادة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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