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درجة الحرارة اليوم تصل لـ43.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة

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درجة الحرارة اليوم تصل لـ43.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة درجة الحرارة اليوم تصل لـ43.. والأرصاد تحذر من حالة الطقس الأيام المقبلة

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حذرت هيئة الأرصاد الجوية صباح اليوم من ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة مع تقدم منخفض الهند الموسمي، وتزيد الرطوبة بما يزيد من الاحساس بحرارة الجو.

وقالت الأرصاد الجوية إن الطقس اليوم شديد الحرارة على جنوب الصعيد وحار على القاهرة والوجه البحري بينما يكون معتدلاً على السواحل الشمالية.

تصل درجة الحرارة العظمي اليوم إلى 43 درجة في إدفو بجنوب ، بينما يتكون أقل درجة حرارة للعظمي في رفح ومطروح ودمياط وتصل إلى 28 درجة مئوية.

وتكون حالة الطقس لطيف خلال ساعات الليل على الوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية بالإضافة إلى القاهرة الكبري، ويكون طقس اليوم معتدلاً على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين إلا ربع، والرياح شمالية غربية، ويكون البحر الأحمر معتدل أيضًا وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين وربع، واتجاه الرياح شمالي غربي.

يعتبر نشاط الرياح من أبرز الظواهر الجوية المتوقعة اليوم، والتى تنشط على القاهرة الكبري وجنوب سيناء والسواحل الشرقية، وتكون الرياح عمومًا شمالية غربية على جميع الأنحاء ماعدا السواحل الشمالية فيكون اتجاهها شمالية.

تتوقع الأرصاد الجوية أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم 34 للعظمي و22 للصغري، بينما تكون درجة الحرارة العظمي في الإسكندرية 30 درجة والصغري 20 درجة.

وتكون درجة الحرارة في إدفو 43-25، أبوسمبل 42-24، أسوان 42-25، الوادي الجديد 42-24، الأقصر 41-24، سوهاج 40-23، قنا 40-24، أسيوط 39-22، الفيوم 36-22، بني سويف 37-21، المنيا 38-21، شلاتين 35-26، حلايب 34-25، شرم الشيخ 38-27، الغردقة 37-26، الطور 33-23ـ العريش 30-20.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في طنطا 34-22، دمنهور 33-21، شبين الكوم 34-22، مطروح 28-21، بلطيم 29-20، سيوة 36-21، السلوم 31-20، دمياط 28-21، بورسعيد 29-22، المنصورة 34-21، الزقازيق 34-22، السويس 34-20، الاسماعيلية 34-20، رفح 29-20 درجة.

وتكون درجات الحرارة المحسوسة في الأماكن شديدة الحرارة كما يلي: أسوان وإدفو وأبوسمبل والوادي الجديد 43 درجة، وفى الأقصر 42 درجة، وتكون في سوهاج وقنا 41 درجة، بينما تصبح 40 درجة في أسيوط.

المصرى اليوم

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