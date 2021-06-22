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كشفت جيهان عبدالمنعم، شقيقة الفنانة الراحلة سعاد حسني، الكثير عن تفاصيل حياة شقيقتها، من زواجها سرا بالفنان عبدالحليم حافظ إلى وفاتها المثيرة للجدل.

وقالت عبدالمنعم في تصريحات لقناة «تن» إن شقيقتها سعاد حسني تزوجت الفنان عبدالحليم حافظ لمدة 6 سنوات في السر، وأنه أول رجل في حياة السندريلا.

وأضافت أن العندليب رفض إشهار الزواج في البداية بسبب معجباته. وأنه رشحها لفيلم «البنات والصيف» بعد فيلمها الناجح «حسن ونعيمة».

وعن كواليس الانفصال، أشارت إلى أن «السندريلا شعرت بالإهانة من غيرة العندليب الزائدة عن الحد عليها وبعض المشاكل الأخرى، لذلك قررت الانفصال عنه».

وعن رحيل سعاد حسني، أكدت جيهان عبدالمنعم أن شقيقتها «قتلت ولم تنتحر». مضيفة: «سعاد اتقتلت غدر، ومعروف مين اللي قتلها».

وبينت أن السندريلا «اتفقت على مسرحية قبيل وفاتها وأنها كنت تنوي تقديمها عقب العودة من لندن وأنها استعادت رشاقتها قبل الوفاة، فكيف تنتحر؟».

وأوضحت أنها لم تصدق خبر وفاتها، إذ أشيع أنها توفيت 4 مرات قبل ذلك، لذلك حاولت التأكد من الخبر بمحاولة طلبها هاتفيا ولكنها لم ترد.