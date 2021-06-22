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حملات نظافة ورفع إشغالات وإزالة عقار آيل للسقوط في فوه

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تابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال النظافة بالمدينة وقرى المركز، ورفع كافة تجمعات القمامة بالطريق العام، وتابع أعمال رفع مستوى بيارات الصرف وصفايات المطر بالشوارع التي بها رصف بالمدينة وحملة غلق الدروس الخصوصية، وأعمال الرش والتطهير بالمدينة.

كما تابع وائل فرج أعمال الإنارة العامة بالمدينة والقرى وإصلاح عدة كسور بمواسير مياه الشرب بالمدينة وأعمال حملة العيادات الطبية المتنقلة بابو دراز، كما تفقد أعمال فرد طبقة الأساس وتمهيد الشوارع بمدينة فوه استعدادا للرصف ضمن الخطة الاستثمارية.

وتابع أعمال فرد طبقة الأساس بشوارع المدينة تمهيدا لأعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية بمدينة فوه.

يأتي ذلك بعد التأكد من سلامة البنية التحتية خطوط المياه والغاز الطبيعي والصرف الصحي والتليفونات وكابلات الكهرباء، ورفع مناسيب بيارات الصرف الصحي وصفايات المطر.

كما تابع إزالة عقار آيل للسقوط بشارع الحفير، حرصا على سلامة المارة المارة، كما تابع إصلاح كسر بماسورة مياه عمومية ورى وتهذيب المسطحات الخضراء بمدينة فوه.

فوه
فوه
فوه

المصرى اليوم

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