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« للطيران» تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

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«مصر للطيران» تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة « للطيران» تكشف حقيقة مشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن طائرة

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تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الإثنين، مقطع لمشاجرة عنيفة بين سيدتين على متن إحدى الطائرات وتدخل أمن الرحلة لفضها، وتم الزعم بأن هذه الواقعة تمت على متن إحدى رحلات للطيران.

وأكدت شركة مصرللطيران أنه بمراجعة هذا الفيديو والتحقق من صحة الواقعة تبين أنها ليس لها علاقة بمصرللطيران مطلقا حيث أنها تمت على متن إحدي شركات الطيران غير مصرية في إحدي رحلاتها وتم نشر الفيديو منذ أكثر من شهرين على مواقع التواصل الاجتماعي .

وأهابت الشركة الوطنية مصرللطيران برواد مواقع التواصل الاجتماعي التأكد من صحة أي محتوي أو مضمون منشور عن مصرللطيران والتحقق من صحته وتبعيته لها من قبل المصادر الرسمية بوزارة الطيران المدني ومصرللطيران قبل تداوله لمنع إثارة الرأي العام وحفاظا على صورة الناقل الوطني أمام عملائه في مختلف أنحاء العالم.

المصرى اليوم

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