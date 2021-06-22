عماد متعب: الأهلي يحتاج لمهاجم مميز.. وهذه تفاصيل مكالمتي مع شريف

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أكد عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء يحتاج للتعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عماد متعب، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي يحتاج للتعاقد مع مهاجم مميز من نوعية الأنجولي فلافيو، مهاجم الفريق السابق، ليكون مع محمد شريف».

وأوضح: «محمد شريف مهاجم مميز، فهو لديه سرعات كبيرة، ويستطيع إنهاء الهجمات بشكل مميز، وأتشرف أن يقال عليه خليفتي».

وتابع: «تحدثت مع محمد شريف، منذ أسبوعين، وهنأته على مستواه الذي يقدمه مع الأهلي هذا الموسم»، مضيفًا: «طالبت شريف، بضرورة تحسين مستواه في ضربات الرأس، وذلك بخوضه تدريبات خاصة عقب المران لمدة نصف ساعة، حتى يصبح مهاجم متكامل».

وعن مواجهة الأهلي والترجي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، قال: «الأهلي لم يحسم التأهل للنهائي، ومباراة العودة ستكون صعبة للغاية»، موضحاً: «الترجي من قبل حقق نتيجة ايجابية في مباراة الذهاب بالقاهرة، ونجح الأهلي في الفوز بالبطولة في تونس، لذلك يجب على اللاعبين التركيز في المباراة».