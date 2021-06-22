محافظ الفيوم يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 86.64% (الرابط)

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اعتمد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، مساء الاثنين، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020/ 2021، حيث بلغت نسبة النجاح 86،64% على مستوى المحافظة.
وأوضح محافظ الفيوم أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الشهادة الإعدادية بلغ 57 ألفاً و760 طالب وطالبة، حضر منهم 57 ألفاً و29 طالب وطالبة، نجح من بينهم 49 ألفاً و404 طالب وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 86،64 %.
ولفت المحافظ إلى أن عدد الطلاب الأوائل بلغ 124 طالب بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالب بالمدارس الحكومية و41 طالب بالمدارس الخاصة.
وكشف «الأنصاري» أن نتيجة إدارة غرب الفيوم التعليمية بلغت 93،52%، وحققت إدارة شرق الفيوم التعليمية نسبة نجاح 92,72%، وإدارة أبشواي التعليمية بلغت نسبة النجاح 85,16%، بينما بلغت نسبة النجاح بإدارة سنورس 84,75%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة يوسف الصديق التعليمية 84,36%، وفي إدارة إطسا التعليمية بلغت نسبة النجاح 84,31%، في حين بلغت نسبة النجاح بإدارة طامية التعليمية 81,06%.
وأكد محافظ الفيوم أن عدد الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية بلغ 124 طالبا بالمدارس الحكومية والخاصة، بواقع 83 طالبا بالمدارس الحكومية و41 طالبا بالمدارس الخاصة.
ويمكن الاطلاع على النتيجة من هنا.