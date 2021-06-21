أخبار عاجلة

مباحثات بين أردوغان وعباس في إسطنبول -
قطاع السجون يعقد لجان إمتحان الثانوية العامة لكافة للنزلاء على مستوى الجمهورية -
اليوم .. الحكم على متهم في إعادة محاكمته بـ «أحداث عنف مدينة نصر» -
الولايات المتحدة تدين إغلاق بكين لصحيفة آبل ديلي -
نشوب حريق في مصنع للمنسوجات بالعاشر من رمضان -
اليوم .. النطق بالحكم في قضية تورط 65 متهما في «أحداث شرطة العدوة» -
صور.. إحباط محاولتَيْن لتفجير أبراج نقل الكهرباء شمال العراق بعبوات ناسفة -
مقتل عامل توصيل داخل منزل بالكويت والشرطة تبحث عن ابن صاحب البيت -
"الصحة": تحصين 50 % من سكان المملكة بجرعة كورونا الأولى -
السماح ببيع "الشوزن" ومنع الصيد بها! .."الحياة الفطرية" توضح -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

الاردن : من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة

Print
الاردن : من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة الاردن : من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة

جى بي سي نيوز :- قال عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة، الدكتور بسام حجاوي،لا يوجد دولة في العالم محصنة من اي نوع من متحورات كورونا منوها الى انه من المحتمل دخولنا للموجة الثالثة وقد لا ندخل وهذا يعتمد على عدة معايير اهمها الالتزام بالتباعد والوقاية الصحية.

واضاف  في تصريحات صحفية مساء الاحد ان لجنة الاوبئة لا تتوقع ان تكون موجة كورونا القادمة بحجم الموجات السابقة ونتوقع ان يكون زيادة في اعداد الاصابات لكنها لن تصل الى ارقام الموجات السابقة.

وقال: "ما توقعناه حسب الدراسات أن تكون هناك زيادة في ارقام الاصابات وهذا السيناريو هو الأصعب وقد تصل الى نحو 2500 اصابة يوميا لكنها لن تصل الى ابعد من ذلك لكن كل هذه الأرقام قابلة للتغيير والدراسات تتوقع هذه الأمور لكن ليس بالضرورة أن تصف ما سيحصل بالضبط".

وتابع أن"الإقبال على المطاعيم سيكون هو السلاح الأول والأكثر فاعلية للسيطرة على زيادة الإصابات" محذرا من التراخي في الاجراءات الوقائية خلال المرحلة الحالية، وذلك نظرا لانتشار السلالة الهندية في كل العالم، مشيرا إلى أن الوضع حرج ويتطلب الالتزام بوسائل السلامة العامة، نظرا لوجود ملاحظات خلال الرصد أن هناك تراخيا بالتزام المواطنين.

وأضاف إن جميع الدول ترصد السلالات نظرا لوجود انتشار للسلالة الهندية "كورونا دلتا"، وقمنا باتخاذ اجراءات مشددة في المطارات والمعابر الحدودية، وتم توفير جهاز خاص للكشف عن سلالة "دلتا" في المطار، وهي ضمن الاجراءات التي تتخذها وزارة الصحة للحد من انتشار السلالة بالمملكة.

وقال إن الجرعة الثانية من المطاعيم مهمة جدا وهي تقي من السلالات الجديدة بعد 15 يوما من تلقيها وتعمل على زيادة المناعة المجتمعية ولذلك تقوم الوزارة بالتركيز على اعطائها بالمرحلة الحالية.

ولفت الى ان الوضع الوبائي بالمملكة يشهد استقرار للاسبوع السادس على التوالي ونسبة الفحوصات الايجابية تترواح بين 1-2% ونسبة اشغال المستشفيات 10% ونامل ان تسنمر خلال اشهر تموز واب المقبل للوصول الى الفتح الكامل في شهر ايلول المقبل.

خبير الوبائيات بدورة قال ان الوضع الوبائي في الاردن مريح بكل المقاييس مشددا على اهمية الاقبال على التطعيم ومؤكدا ان نسبة المواطنين المعرضين للاصابة اصبحت اقل من قبل نتيجة ارتفاع عدد المواطنين الذين تلقوا المطاعيم .

وقال ان زيادة عدد المواطنين والاقبال على التطعيم هو السبيل الوحيد لمكافحة كل المتحورات وهناك مؤشر ايجابي جدا استقرار وضعنا الوبائي نتيجة قربنا للمناعة المجتمعية .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن

الأسير المحرر ثائر شعفوط يصل إلى الأردن

بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

بايدن وبوتين يجريان اتصالا هاتفيا بعد توصل مجلس الأمن إلى اتفاق حول سوريا

رفض طلب لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

رفض طلب لاستجواب مدير الأمن العام في قضية انفجار مرفأ بيروت

وفاة واصابتان جراء سقوط سقف منزل في منطقة دير الكهف

وفاة واصابتان جراء سقوط سقف منزل في منطقة دير الكهف