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: شاهد الطراونة يعتذر للنواب والعودات ويشرح سبب ثورته في جلسة المجلس الاخيرة

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فيديو : شاهد الطراونة يعتذر للنواب والعودات ويشرح سبب ثورته في جلسة المجلس الاخيرة : شاهد الطراونة يعتذر للنواب والعودات ويشرح سبب ثورته في جلسة المجلس الاخيرة

جى بي سي نيوز - : قال النائب علي الطراونة إن ما جرى في الجلسة الأخيرة من عمر الدورة غير العادية الاربعاء الماضي ليست من سماته العصبية ، وإنه اضطر لما بدر منه نظرا لأنه كان يريد الحديث في موضوع عام ولكن الرئيس رفض ما أثاره في حينه .

 وقال للمدينة نيوز إنه يتقدم باعتذار من  زملائه النواب ومن الرئيس على ذلك .

 اضاف الطراونة   بأنه تحدث بعد ذلك عن عدد من القضايا منها شركة البوتاس والفوسفات  وما قال إنها إقصاء لأبناء الكرك من التوظيف لديهما ،  و" للأمانة فإن الإدارة في كلتا الشركتين يتعاملون مع أبناء الكرك بقساوة   خصوصا الكفاءات الفنية والادارية :" وفق ما قال  .

 أضاف : لأمر الآخر هو أننا نطلب من أن تدرس قراراتها قبل اصدارها ، مثال على ذلك ما  قرره وزير التربية عن أن طالب التوجيهي المصاب بكورونا يحرم من تقديم الإمتحان ، هل هذا معقول بأن يعاقب طالب التوجيهي المصاب بكورونا بهذه الطريقة ، علما بأن هناك اجراءات أخرى بالإمكان اتخاذها  ، فالسجين   في مراكز الاصلاح يبعث له بشرطي وبهيئات ليقدم الامتحان ، والمستغرب أن يتم حرمان الطالب المصاب بكورونا سنة كاملة  كما قرر الوزير في حينههل هذا منطقي ؟؟ .

 وتحدث الطراونة عن طفل الكرك الذي تعرض لحادث وقال إن طبيب التخدير رفض أن يرافق المصاب ، وقد كانت أول سيارة اسعاف معطلة ، ولا يوجد فيها اسطوانات اوكسجين ، والسيارة الثانية كانت أيضا بدون اوكسجين ، والثالثة والرابعة كذلك ،  إلى أن وصلت الساعة للحادية عشرة والنصف ليلا ، وقد تواصلت مع وزير الصحة ما قصر ، وتواصلت مع وزير الداخلية  وايضا لم يقصر ، وقد تواصلت أيضا  مع نائب رئيس الوزراء توفيق كريشان فقال مشكورا إنه سيباشر الاتصال   لنقل الطفل بطائرة إلى عمان   ، إلا أنني ابلغته بعد مضي نصف ساعة اخبرته  أن الدفاع المدني باشر بنقل الطفل الى عمان وشكرته على تجاوبه .

وكان الطراونة اثار جلبة تحت القبة ولكن لم يتمكن الصحفيون من معرفة سبب ثورته بسبب بعد الصوت وعدم فتح الماي الموجود على مقعده ، ما دفعنا لسؤاله عما جرى ليكون القارئ في صورة ما وقع بالضبط .

 شاهد الطراونة يتحدث عن غضبه تحت القبة : 

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

  

جي بي سي نيوز

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