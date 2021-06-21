الاثنين .. محكمة سعودية تصدر حكمها بحق المعتقلين الأردنيين

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جى بي سي نيوز :- أعلن رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، خضر المشايخ، أن المحكمة الجزائية المختصة في السعودية تعقد غداً الاثنين جلستها الأخيرة المتضمنة النطق بالحكم على المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في قضية دعم الشعب الفلسطيني.

وقال في تصريح صحفي مساء الأحد، إن 11 متهما من بين 60 سيحضرون الجلسة وجاهيا بحيث تستكمل البقية تباعا.

وطالب المشايخ المحكمة المختصة أن "تنظر بعين العدل والرأفة للذين شاركوا إخوانهم السعوديين في بناء المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة، ولم تسجل عليهم أية مخالفات تمس أمن المملكة"، راجياً أن يكون يوم المحاكمة "فاتحة خير ويوم بهجة لأبنائنا المعتقلين وذويهم الذين أعياهم الشوق والفراق والأسر".

وتاليا نص التصريح:

تصريح صحفي

تعقد المحكمة الجزائية المختصة في السعودية اليوم الاثنين جلستها الأخيرة المتضمنة النطق بالحكم على المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين في قضية دعم الشعب الفلسطيني حيث يحضر وجاهيا احد عشر منهما من بين ستين نصفهم يحملون الجنسية الأردنية بحيث تستكمل البقية تباعاً.

وإننا أمام هذه القضية التي ابتدات مع حملة اعتقالات منذ شباط من العام 2019 نرى انه لا بد من وقف نزيف المعاناة الذي اصاب المعتقلين واهاليهم الذين ترك بعضهم الأراضي السعودية لانتهاء إقامتهم وتشتت شملهم وزيادة معاناتهم التي نشأت بعد اعتقال ذويهم المفاجىء دون سبب او عمل مجرم.

وعليه فإننا نطالب المحكمة المختصة ان تنظر بعين العدل والرافة للذين شاركوا إخوانهم السعوديين في بناء المملكة العربية السعودية منذ عقود طويلة لم تسجل عليهم اي مخالفات تمس أمن المملكة

ونرجو أن يكون اليوم فاتحة خير ويوم بهجة لابنائنا المعتقلين وذويهم الذين اعياهم الشوق والفراق والأسر.

خضر المشايخ

رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية