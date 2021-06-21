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"التجارة": 25 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية

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"التجارة": 25 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية "التجارة": 25 ألف زيارة لمتابعة التزام المنشآت بالإجراءات الاحترازية
خلال أسبوع.. والجولات أسفرت عن تحرير 839 مخالفة فورية

نفّذت الفرق الرقابية لوزارة التجارة 25.164 زيارة تفتيشية خلال الأسبوع الماضي؛ لمراقبة التزام المنشآت التجارية ومنافذ البيع في جميع مناطق المملكة، بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة .

وحُرّرت خلال هذه الزيارات التفتيشية 839 مخالفة فورية؛ تطبيقاً للعقوبات المنصوص عليها بمخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة كورونا، حيث تضمنت المخالفات السماح بدخول غير الملتزمين بلبس الكمامة، وعدم تأمين المطهرات والمعقمات في الاماكن المخصصة، وعدم قياس درجات الحرارة للموظفين والعملاء عند المداخل.

وترصد الفرق الرقابية للوزارة خلال جولاتها التفتيشية مخالفة عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية المحددة، وعدم إلزام المتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الاحترازية الوقائية.

وأكدت وزارة التجارة مواصلتها الجولات التفتيشية لمتابعة تطبيق المتاجر للاشتراطات الصحية التي تنص على منع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية أو القماشية والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي، وتأمين المطهرات والمعقمات في الأماكن المخصصة لها، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء عند مداخل المولات والمراكز التجارية، وتطهير العربات وسلال التسوق بعد كل استخدام، وتطهير المرافق والأسطح.

يُذكر أن عدم التزام المنشآت التجارية بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا" مخالفة تستوجب فرض غرامة مالية 10.000 ريال وتضاعف العقوبة في حال التكرار مع إغلاق المنشأة المخالفة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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