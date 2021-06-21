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هو الداعم المادي والمعلم الأول .. اقتراح برلماني بتنظيم احتفالية سنوية لـ«الأب المثالى»

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هو الداعم المادي والمعلم الأول .. اقتراح برلماني بتنظيم احتفالية سنوية لـ«الأب المثالى» هو الداعم المادي والمعلم الأول .. اقتراح برلماني بتنظيم احتفالية سنوية لـ«الأب المثالى»

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دعا النائب أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن يكون يوم 21 يونيو عيداً للأب، تحتفل به الدولة كما تحتفل بعيد الأم.

وأعلن «مسعود» في بيان أصدره اليوم، أنه سيتقدم باقتراح برغبة لرئيس مجلس النواب لجعل هذا اليوم (21 يونيو) هو عيد الأب الرسمي، على أن تقوم الدولة بتنظيم احتفالية سنوية بهذه المناسبة يتم فيها تكريم الأب المثالى خاصة أن هناك العديد من النماذج المثالية داخل المجتمع المصرى من الآباء الذين قدموا المثل والقدوة في تربية أبنائهم حتى بعد أن فقدوا زوجاتهم.

وأضاف «مسعود» أن الأب هو المربي الذي يرعى مصالح أبنائه دون تقصير والذى يطمح في تربيتهم وتنشئتهم تنشئة طيبة سليمة بعيدة عن الانحلال، مشيراً إلى أن معايير تكريم الأب المثالى لا تختلف عن معايير تكريم الأم المثالية، وأن تكريم الأب هو رسالة لكل المصريين وجرس إنذار وتنبيه لكل أسرة مصرية أنه عمود البيت والمجتمع والشريك الأساسى في بناء الأسرة، باعتباره الداعم المادى والمعنوى لها والمعلم الأول للأطفال الذي يعطى مختلف الدروس عن الحياة من خلال تجاربه، كما يعتبر القدوة المثالية التي يسعى الأطفال لتقليدها في حياتهم، لذلك خصص العالم يوماً للاحتفال بيوم الأب لتكريمه والذي يوافق يوم 21 يونيو على مستوى العالم العربي.

المصرى اليوم

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