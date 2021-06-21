تحذير برلمانى : انخفاض إصابات كورونا ليس مبررًا للتهاون في التدابير الاحترازية

★ ★ ★ ★ ★

ناشد النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الحرص المستمر على عدم التهاون في تدابير كورونا.

جاء ذلك في تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدا أن العديد من المصريين لديهم تصورات بشأن العلاقة بين عدم الالتزام بتدبير كورونا، وارتفاع درجات الحرارة، وهو أمر غير صحيح ولابد من الانتباه بشأنه حرصا على المصلحة العامة.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن انخفاض الإصابات من كورنا ليس مبررا للتهاون في التدابير الاحترازية، ولابد أن تواصل الأجهزة المعنية أداءها في تطبيق القانون بشأن هذه التدابير حتى تستمر الأوضاع في الهدوء دون أي زيادات جديدة.

كانت وزارة الصحة أعلنت تراجع إصابات فيروس كورونا اليومية لأكثر من ٦٥٪؜، والوفيات لأكثر من ٣٠ ٪؜، وهو ما يؤكد انكسار الموجة الثالثة من إصابات كوفيد ١٩، بفضل الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والحصول على التطعيمات.