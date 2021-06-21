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رئيس «مدينة الأقصر» يستقبل متدرب «البرنامج الرئاسي» لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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رئيس «مدينة الأقصر» يستقبل متدرب «البرنامج الرئاسي» لتأهيل التنفيذيين للقيادة رئيس «مدينة الأقصر» يستقبل متدرب «البرنامج الرئاسي» لتأهيل التنفيذيين للقيادة

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استقبل العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر بمكتبه بديوان عام مجلس مدينة الأقصر، المتدرب شريف بنداري متدرب البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة (الدفعة الثالثة- دفعة الشهيد المنسي) التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب.

ورحب رئيس مدينة الأقصر بمتدرب البرنامج الرئاسي، مؤكدا تقديم كل الدعم وتيسير تنفيذ البرنامج العملي للمتدرب لتحقيق أقصى استفادة من البرنامج، مشيرًا إلى أنه تم وضع برنامج لمتدرب البرنامج الرئاسي يشمل زيارات ميدانية وجولات برفقة رئيس المدينة سيتم إجراؤها لاحقاً للتعرف على المشروعات القومية والتنموية والخدمية التي جرى تنفيذها بمدينة الأقصر وأيضاً التي يجري تنفيذها في الوقت الراهن.

كما قام بزيارة عدد من الإدارات بديوان عام المجلس، منها مركز التحسين المستمر، واستهدافه الارتقاء بالعمل المحلي ودعم مواطن القوة لدي الموظفين من خلال التأهيل والتطوير والاعتماد على الكفاءات .

كما قام بزيارة المركز التكنولوجي للتعرف على طبيعة العمل به وكيفية التعامل مع المواطنين وتيسير تقديم الخدمات لصالح المواطن الأقصري بأسرع وقت ممكن .

وتطرق الحديث عن التنسيق الفعال بين الجهات من خلال تنفيذ الخطة الاستثمارية الجديدة بكل جهة، بالإضافة إلى متابعة شكاوى المواطنين لحظة بلحظة . وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب وحرص الدولة على تأهيل الكوادر الشابة للقيادة ورفع مهاراتهم من خلال تأهيلهم بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وتطبيق الأساليب والطرق الحديثة في الإدارة .

المصرى اليوم

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