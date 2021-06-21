بدء إنشاء محطات صحي لقرية «أبوبسيسة» بالإسكندرية الأسبوع المقبل (صور)

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ترأس اللواء أشرف بهجت رئيس حي العامرية ثان في الاسكندرية، يرافقه المهندس ابراهيم حافظ رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى في وزارة الاسكان، والمهندس أيمن أنور مدير المشروعات بالجهاز التنفيذي، الإثنين، لجنة رسمية للمعاينة النهائية للأرض التي سيتم إنشاء محطات الصرف الصحي عليها في قرية أبوبسيسة التابعة لحى العامرية ثان، اليوم الاثنين، حيث من المقرر بدء الأعمال الاسبوع المقبل.

وجاءت المعاينة بداءاً على طلبات إحاطة مقدمة من النائبين أحمد خليل خيرالله وأحمد الشريف أعضاء مجلس النواب عن دائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب، للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمهندس حسن الفار رئيس الجهاز التنفيذي بالوزارة، بشأن البدء في أعمال الصرف الصحي الخاص بقرية أبوبسيسة.

واستقبل اللجنة، محمد سعد أمين حزب النور بالدائرة، إضافة إلى كبار وعواقل وشباب نجع أبوبسيسة والذين أبدوا سعادتهم وترحيبهم بهذا المشروع الذي طال انتظاره.

وكان المجلس التنفيذى المنعقد رقم 25 الصادر بتاريخ 2019/10/23، برئاسة عبدالعزيز قنصوة محافظ المدينة وقتها، وافق على الاستيلاء المؤقت لقطعة الأرض الكائنة بمنطقة أبوبسيسة بمساحة 746.86 م2 وايضا قطعة أرض بمساحة 567.73 م2 طبقا لملاك الحدود الظاهرين والخريطة وذلك لصالح الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وتم المعاينة على الطبيعة للأرض والتى تبلغ مساحتها 746 م2 بمنطقة أبوبسيسة ملك أنور محمد مدكور وأيضا تسليم الأرض بمساحة 567 م2 بمنطقة أبوبسيسة ملك ضيف الله حسن خليل وتسليمهم للجهاز التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على إنشاء محطة الرفع الرئيسية بمنطقة أبوبسيسة.

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)

البدء فى إنشاء محطة صرف صحى لقرية أبو بسيسة فى الإسكندرية الأسبوع المقبل .. ولجنة لمعاينة الأرض (صور)