محافظ بني سويف: استمرار أعمال توريد القمح بالصوامع بزيادة 18.3% عن المستهدف

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تابع الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الإثنين، انتظام أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي،حيث وصل إجمالي الكميات الموردة إلى 236 ألف و458 طن،وذلك منذ بداية الموسم وقبيل بدء أعمال التوريد اليوم«بنسبة 118.3% من المستهدف توريده هذا العام ،مشيرا إلى قرار وزارة التموين بتحديد»6 مواقع«للتوريد الأقماح المحلية والتي ستستمر في استقبال الأقماح حتى نهاية موسم التوريد في 15 يوليو القادم أولحين امتلاء سعتها التخزينية،مع استمرار أعمال التوريد بنفس الضوابط والمعايير والمواعيد المقررة من 8 صباحا وحتى 6 مساء.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي لقسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي ،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مديرعام التموين وعضوية مدير عام الزراعة،رئيس قسم صيانة الحبوب،مديري التفتيش المالي والإداري والشؤون القانونية والمالية بالمحافظة ،وهيئة سلامة الغذاء ،والتي تتولى الإشراف ومتابعة عمليات استلام وتوريد القمح في بداية ونهاية موسم التوريد،والتنسيق مع أعضاء لجان الاستلام والتوريد بكل موقع تخزيني، وإعداد التقارير والبيانات اليومية اللازمة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 123 ألف و416 فداناً على مستوى المحافظة بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2مليون 221 ألف و488 أردباً بما يعادل( 333 ألف و556 طناً)،فيما يبلغ إجمالي السعات التخزينية أكثر من 230ألف طن تقريبا موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، وشون ترابية،بمستهدف توريد 200 ألف طن هذا الموسم،وذلك بجانب أكثر من 30 مركز تجميع بمراكز ومدن المحافظة