أخبار عاجلة

حالة أتربة مثارة على جازان تتواصل حتى 7 مساءً.. "الأرصاد" ينبّه -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
"نقل حائل": تقاطع مرمى النفايات عُولج وتعرّض للتقطيع وجارٍ تنفيذ حاجز معدني -
تفاصيل هواتف "أنوم" التي صممتها المباحث الفيدرالية الأمريكية خصيصاً للمجرمين والمحتالين -
حالة نادرة.. أصيبت بنوعيْن من سلالات كورونا في الوقت نفسه وتُوفيت خلال أيام -
شاهد.. صورة تاريخية عمرها ٣٧ عاماً تجمع "سلطان عُمان" بـ "فيصل بن فهد" -
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على نجران تستمر حتى 6 مساءً -
شاهد.. السلطان هيثم يغادر مسقط في طريقه إلى الرياض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

«استغلا الأطفال للعمل في ملهى ليلي».. المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنية لمتهمين

Print
«استغلا الأطفال للعمل في ملهى ليلي».. المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنية لمتهمين «استغلا الأطفال للعمل في ملهى ليلي».. المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنية لمتهمين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد ٦ سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ قدره ٢٠٠ ألف جنيه في اتهامهما بـ«الاتجار بالبشر».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم «الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع المجنى عليهم أشخاص واستغلوا حالة الضعف وحاجة المجنى عليهن بقصد استغلالهن، حال كون المجنى عليهن أطفالاً لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة ميلادية، وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين حال مون المتهمة من أصول المجنى عليهن على النحو المبين بالتحقيقات».

وشهد رئيس مباحث الآداب أمام المحكمة بأنه ورد إليه معلومات سرية بقيام المتهمين بإنشاء جماعة إجرامية تستخدم الأطفال داخل ملهى ليلى بمنطقة الجيزة، وعلى الفور تم مداهمة الملهى الليلي، بعد التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالتهما لمحكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم السابق.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

«أبوالغار»: «الإخوان ومصر الفتاة بهدلوا اليهود المصريين تفجير وتحريض ضدهم»

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة العربية للثانوية العامة الشعبة الأدبية

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

حالة الطقس اليوم وتوقعات بارتفاع جديد في درجات الحرارة نهاية الأسبوع

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات

توافد طلاب الثانوية العامة علي لجان الامتحانات