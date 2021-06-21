«استغلا الأطفال للعمل في ملهى ليلي».. المشدد ٦ سنوات وغرامة ٢٠٠ ألف جنية لمتهمين

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قضت محكمة جنايات القاهرة، الإثنين، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد ٦ سنوات، وتغريم كل منهما مبلغ قدره ٢٠٠ ألف جنيه في اتهامهما بـ«الاتجار بالبشر».

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري، وأمانة سري مجدي شكري وهاني شحاتة.

كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لهم تهم «الاتجار في البشر، بأن تعاملوا مع المجنى عليهم أشخاص واستغلوا حالة الضعف وحاجة المجنى عليهن بقصد استغلالهن، حال كون المجنى عليهن أطفالاً لم يتجاوزن الثامنة عشر سنة ميلادية، وقد ارتكبت تلك الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة تضم المتهمين حال مون المتهمة من أصول المجنى عليهن على النحو المبين بالتحقيقات».

وشهد رئيس مباحث الآداب أمام المحكمة بأنه ورد إليه معلومات سرية بقيام المتهمين بإنشاء جماعة إجرامية تستخدم الأطفال داخل ملهى ليلى بمنطقة الجيزة، وعلى الفور تم مداهمة الملهى الليلي، بعد التأكد من صحة المعلومات وضبط المتهمين، وتحرير المحضر اللازم، وإحالتهم للنيابة العامة، التي أحالتهما لمحكمة الجنايات، التي أصدرت الحكم السابق.