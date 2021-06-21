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تظلم علي مخالفات المرور «أونلاين» .. 6 خطوات بسيطة للتصالح وأنت في مكانك بالرابط

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تظلم علي مخالفات المرور «أونلاين» .. 6 خطوات بسيطة للتصالح وأنت في مكانك بالرابط تظلم علي مخالفات المرور «أونلاين» .. 6 خطوات بسيطة للتصالح وأنت في مكانك بالرابط

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التظلم على مخالفات المرور «أونلاين» والتعرف عليها خدمة أطلقتها النيابة العامة لقطاع المرور على مستوي الجمهورية، من خلال الدخول على «بوابة المصرية،»المصري اليوم«تواصل تقديم خدماتها لقراء وتنشر خطوات الاستعلام عن مخالفات مرورية المختلفة وطرق التظلم عليها والحصول على شهادة»براءة ذمة«عن طريق موقعها الإلكتروني، وتوضح أيضا المخالفات التي لا يجوز التصالح عليها.

1- الدخول موقع النيابة العامة.. اضغط هـــنا

2- الضغط على خدمة نيابة المرور الالكترونية

3- تسجيل ارقام وحروف السيارة التي يتم الاستعلام عنها.

نص القانون المرور الجديد على التصالح في عدد من مخالفات المرور بدفع نصف قيمة المخالفة المقررة، وفي الوقت نفسه ذكر القانون بوجود حالات لا يجوز التصالح نهائيا.

1ـ الدخول على موقع النيابة العامة والضعط على خدمة المرور ثم على أيقونة الخاصة بالتظلمات

2ـ كتابة الرقم القومي في الخانة المطلوبة، ثم الضغط على تفاصيل المخالفة.

3ـ يظهر على الشاشة المخالفات التي سجلت على السيارة، حدد نوع المخالفة التي ترغب في التظلم عليها، ثم الضغط على كلمة تطلم.

4- يظهر على الشاشة الشروط الخاصة بالخدمة المستخدمة أضغط على كلمة موافق.

5- قوم بتحرير البيانات الشخصية في الخانات المخصصة لها ثم أضغط على إرسال.

6- يظهر على الشاشة صورة ايصال التظلم، ورقم الطلب، قم بحفظ الرقم لاستخدامه في متابعة طلب التظلم.

1- مخالفة مرورية لا يجوز التصالح فيها طبقا لقانون المرور الجديد وهي

2- قيادة سيارة دون لوحات معدنية

3- قيادة مركبه بدون من الفرامل

4- قيادة سيارة تحت تأثير المخدرات

4- السير في عكس الاتجاه

5-حيازة اجهزة لكشف مواقع الرادار

6- تعمد سائق المركبة تعطيل حركة المرور

7- اعتداء السائق على احد افراد المرور

8- الامتناع عن تحميل ركاب أو طلب اجره أكثر من المقررة

9- تحميل عشوائي لمركبات الأجرة في الشوارع

10- استخدام السائق اكثر من رخصة قيادة بصوره غير شرعية

11- قيادة التوك توك دون تراخيص

12- عدم الابلاغ عن التسبب في وقوع حادث أسفر عن مصابي

يذكر التصالح في مخالفات المرور يتم خلال الدفع الفوري نصف الحد الأدني للغرامات المقررة.

المصرى اليوم

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