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إزالة 562 حالة تعدي على النيل في بني سويف

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إزالة 562 حالة تعدي على النيل في بني سويف إزالة 562 حالة تعدي على النيل في بني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل في حملات الموجة الــ17 لإزالة التعديات على نهر النيل، والتي تنفذها الإدارة العامة لحماية النيل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الحفاظ على حق الدولة واسترداد الأراضى المتعد عليها وحماية مجرى نهرالنيل بالمحافظات النيلية،وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومتابعة من وزارة التنمية المحلية.

حيث تبين من التقرير الذي يعده أحمد إبراهيم، مدير جهاز حماية أملاك الدولة الخاصة، أنه تم أمس الأحد إزالة 11حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة2250 متراً بنطاق مركز ومدينة ببا، ليصل بذلك إجمالي حالات التعدي التي تمت إزالتها على نهر النيل بدائرة المحافظة إلى 562حالة تعد على مساحة إجمالية 212 ألف و111متراً مربعاً، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى اليوم.

وأضاف أن الموجة تنفذها الإدارة العامة لتطويروحماية النيل بالتنسيق مع أجهزة المحافظة المعنية من الجهات التنفيذية والأمنية، لافتا إلى أن الحملة قد بدأت للأجهزة التنفيذية المعنية بعدم السماح بعودة التعديات مجدداً وتكليف رؤساء الوحدات المحلية بسرعة الإبلاغ عن أية حالات تعتبر جديدة عقب تنفيذ موجة الإزالات الحالية.

المصرى اليوم

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