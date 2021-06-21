الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم تختتم ورشة عمل "الإجازة الصيفية"

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نفذت الجمعية الخيرية لصعوبات التعلم يوم أمس الأحد، ورشة عمل "الإجازة الصيفية وذوي صعوبات التعلم" قدمتها خولة عبدالعزيز الغفيص، بمشاركة الجوهرة الهويمل، استهدفت أسر ذوي صعوبات التعلم والمهتمين.

وتحدثت "الغفيص" عن أهم الاستراتيجيات والمهارات التي تمكن أسر ذوي صعوبات التعلم من تعليم أبنائهم وتنمية مهاراتهم.

وأكدت "الغفيص"على ضرورة معرفة مهارات الأبناء لاكتساب المعرفة والحرص على التكرار والاستمرار والمثابرة والممارسة، وعرضت لعدد من التطبيقات المناسبة لذوي صعوبات التعلم.

من جهتها عرضت "الهويمل" تجربتها مع ابنها في إعداد وسائل تعليمية بسيطة للمحافظة على المهارات والمعلومات بفعالية.

وتنظم هذه الورشة في ختام مبادرة #واعي _بصعوبات _ التعلم التي تضمنت ثلاث ورش عمل بدأت بورشة (صعوبات التعلم والموهبة) لمعلمات ومعلمي صعوبات التعلم والموهوبين والأمهات – المهتمين للمشرفة التربوية بإدارة الموهوبات بتعليم المدينة المنورة، صفية خياط، تناولت فيه أهم الأساليب التي تمكن من التعرف على خصائص ذوي صعوبات التعلم والموهوبين وعن البرامج المتاحة لدعمهم.